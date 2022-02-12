أفادت فضائية «العربية»، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، أن الطفل المخطوف «فواز قطيفان» عاد لأهله، وبصحة جيدة الآن، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام سورية.

كان كشف أحد أقارب الطفل السوري فواز القطيفان، في وقت سابق، عن تفاصيل خطفه والتهديدات المروعة التي يتلقونها بحق المخطوف بدءًا من ضرب الطفل إلى تهديدات بقطع الأصابع.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن عم الطفل مصعب قطيفان، قوله إنّ والد الطفل لا يستطيع الحديث لأنه حتى الآن لم يستفق من الصدمة الكبيرة التي أصابته عندما سمع بخبر اختطاف ابنه الوحيد كما أن جدته "أم والده" تعرضت لوعكة صحية خطيرة حسب رواية عم الطفل فواز.

وأضاف أنّ ابن أخيه تعرض للخطف نحو الساعة السابعة والنصف صباحا وهو في طريقه إلى المدرسة على يد ثلاثة رجال ملثمين وامرأة ترتدي خمارًا يركبون درجات نارية وأن عملية الخطف تمت في مكان مزدحم، مشيرا إلى أن مهمة المرأة كانت أن تدل الخاطفين على الطفل فواز.

وأوضح أن الخاطفين تواصلوا معه على تطبيق "الواتس آب" أولا ومن ثم على التلجرام برقم مخفٍ، متابعًا: "في اليوم الخامس من تاريخ اختطافه أرسلوا له صورة للطفل فواز حتى يثبتوا أن الطفل موجود لديهم".

وأشار مصعب إلى أن الخاطفين في البداية طلبوا مبالغ كبيرة نحو 200 ألف دولار وأنهم أصروا على أن المبلغ يجب أن يكون بالدولار.

وأكد أنه بعد مفاوضات طويلة مع الخاطفين تم تنزيل المبلغ إلى 500 مليون ليرة.