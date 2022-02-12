تركيا: تحييد ما لايقل عن 3 من «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد ما لايقل عن ثلاثة "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" في هجمات شنها سلاح الجو التركي بشمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي،إنه تم استهداف الإرهابيين في منطقتي سنجار وهافتانين، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم السلطات التركية لفظ "تحييد" للإشارة إلى "الإرهابيين" الذين استسلموا أو تم قتلهم أو أسرهم.

وبحسب الأناضول، يختبئ مقاتلو حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، المتاخم للحدود الجنوبية التركية، ويقومون بالتخطيط لشن هجمات في تركيا.

ووفقا للبيانات التركية، فإن حزب العمال الكردستاني قتل حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 35 عاما.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".