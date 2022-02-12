فرنسا تسجل 134 ألفا و564 إصابة جديدة و270 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا 134 ألفا و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 270 وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وسجلت فرنسا أعلى حصيلة إصابات في البلاد يوم 25 يناير ، بواقع 503 آلاف و349 إصابة، وأعلى حصيلة وفيات يوم 15 أبريل 2020، بواقع ألف و438 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 21 مليونا و646 ألفا و561، والوفيات إلى 135 ألفا و534.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 139 مليونا و804 آلاف و600 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وتلقى 51 مليونا و895 ألفا و955 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 39ر77%.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.