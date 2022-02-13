 تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى شرقي أوكرانيا

وزارة الخارجية التركية
وزارة الخارجية التركية
د ب أ
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 11:13 م

أصدرت تركيا تحذيريا لمواطنيها من السفر إلى شرقي أوكرانيا وسط المخاوف المتزايدة من غزو روسي وشيك.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى المناطق الأوكرانية على حدودها الشرقية إلا للضرورة".

ونقلت قناة "سي إن إن تورك" عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قوله إن تركيا تقيم خططا لإجلاء قرابة 25 ألف مواطن من أوكرانيا برا وجوا وبحرا  في ظل "أسوأ السيناريوهات"، وحث حلفاؤه الغربيين على "تجنب إذكاء الذعر" في أوكرانيا.

وأعلن تشاووش أوغلو أنه سيعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الأربعاء المقبل.

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