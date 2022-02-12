الأناضول: تركيا تقبض على شبكة تعمل لصالح إيران لاختطاف معارضين

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أوقف جهاز المخابرات وقوات الأمن التركية 14 شخصا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لتنفيذ خطط لاختطاف معارضين إيرانيين موجودين على الأراضي التركية، حسبما أفادت وكالة " الأناضول" مساء اليوم الجمعة.

وقالت الأناضول إنها حصلت على معلومات مصادر أمنية، اليوم تبين أن إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع "باي صاغلام" والمواطن الإيراني الذي يعمل لديه مرتضى سلطان سنجاري، كانا يسعيان لاختطاف معارضين إيرانيين من تركيا.

وتلقى صاغلام وسنجاري تعليمات من سيد مهدي حسيني وعلي قهرماني حجي أباد، اللذين يعملان لصالح المخابرات الإيرانية، وفقا للأناضول.

وكشفت المعلومات أن صاغلام وفريقه حصلوا على 150 ألف دولار على فترات متقطعة مقابل اختطاف معارضين إيرانيين، وأن مسؤولي المخابرات الإيرانية تعهدوا بدفع مبلغ مقابل شخصيات أخرى يُخطط لاختطافها، حسب الوكالة التركية.

وأطلق جهاز المخابرات والأمن التركيان عملية، أسفرت عن توقيف إيرانيين اثنين و12 تركيا، وتم إحالتهم إلى السلطات القضائية، حسب الأناضول

والأربعاء الماضي، قضت محكمة تركية بسجن الموقوفين الـ14، وفي إطار التحقيقات، صدرت أيضا مذكرة ملاحقة بحق ثلاثة مواطنين إيرانيين.