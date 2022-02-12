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محافظ بورسعيد ينعى عميد الشعراء كامل عيد

محسن عشري
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 11:44 ص

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن وفاة الشاعر والكاتب والمؤلف الكبير كامل عيد، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ90 عامًا.

وخلال بيان، دعا المحافظ، المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ويعد الشاعر كامل عيد من شعراء المقاومة الشعبية في فترة العدوان الثلاثي علي مصر، وقد أسس فرقة شباب النصر ببورسعيد، على غرار فرقة الصامدين بالإسماعيلية، وأولاد الأرض بالسويس، التي ظلت تواجه العدوان بالفن خلال العدوان، ورفض الهجرة من محافظة بورسعيد خلال العدوان الثلاثي.

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