عبد العاطي: الري بالغمر سيختفي من مصر خلال 3-4 سنوات

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ الري بالغمر سيختفي من مصر خلال 3 أو 4 سنوات، وهو ما سيحقق العدالة في عملية توزيع المياه على الأراضي الزراعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، في برنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أن المياه المعالجة من محطة بحر البقر تساهم في ري 400 ألف فدان بسيناء.

وأشار إلى استمرار حمالة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والنيل، مؤكدًا مواجهة الصرف الزراعي والصحي بالنيل، مع إلزام المصانع بمعاجلة الصرف الخاص بها، وإعادة استخدامه مرة أخرى.