كريم فؤاد : أتمنى التتويج مع الأهلي بمونديال الأندية العام المقبل

أعرب كريم فؤاد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للأندية.

وأشاد كريم بالروح القتالية للاعبين في المباراة وإصرارهم على تحقيق الميدالية البرونزية لإسعاد الجماهير، مؤكدًا أن هذه الروح ومن خلفها تشجيع ومؤازرة الجماهير هما السبب وكلمة السر في الفوز على الهلال اليوم.

وأضاف كريم فؤاد: «الفريق كان على قدر المسئولية والتركيز في مباراة الهلال للخروج من البطولة بتحقيق إنجاز جديد».

وتابع كريم حديثه، مؤكدًا أنه يتمنى العودة مجددًا لكأس العالم للأندية مع الأهلي في الموسم المقبل، وأن يحقق الفريق ميدالية ذهبية، أو فضية على أقل تقدير، وهذا هو طموح جميع اللاعبين.