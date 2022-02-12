متحدث الرئاسة: حرص تونسي على الاسترشاد بالتجربة المصرية

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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن أكّدت خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص بلادها على الاسترشاد بالتجربة التونسية لتثبيت أركان الدولة وتحقيق التنمية والانطلاقة الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن رئيسة وزراء تونس وصفت التجربة المصرية بأنها ملهمة.

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي أكّد دعم مصر للإجراءات المتخذة في تونس للمحافظة على أمن البلاد واستقرارها وتلبية طموحات الشعب التونسي.

ولفت إلى أنّ الرئيس أكّد انفتاح مصر لتقديم كل الاحتياجات والنصائح التي تحتاجها تونس لنقل التجربة المصرية إليها.