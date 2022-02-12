 الجيش الفرنسي يقتل أربعين إرهابيا بعد هجوم وقع في بنين - بوابة الشروق
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الجيش الفرنسي يقتل أربعين إرهابيا بعد هجوم وقع في بنين

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 10:03 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 10:03 م

قتلت القوات الفرنسية 40 إرهابيا في المنطقة الحدودية بين بنين وبوركينا فاسو الواقعتين في غرب أفريقيا.

وأعلنت هيئة الأركان الفرنسية اليوم السبت أن هؤلاء قتلوا في عدة هجمات بطائرة مسيرة وسرب من الطائرات يوم الخميس الماضي.

كان الإرهابيون نفذوا هجوما سابقا على حراس وجنود من بنين في حديقة وطنية هناك.

وتشارك فرنسا بشكل كبير في عمليات ضد الميليشيات الإسلاموية في غرب أفريقيا، وبصفة خاصة في دولة مالي.

وتسعى فرنسا إلى خفض عدد قواتها على المدى الطويل من 5100 إلى ما بين  2500 و 3000 جندي ضمن عملية إعادة تنظيم الوجود الفرنسي في المنطقة وبعد انتهاء عملية برخان.

ونشر الجيش الألماني أيضا عدة مئات من الجنود في مالي.

ينشط عدد من الجماعات المسلحة في دول الساحل – وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وقد بايعت بعض هذه الجماعات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة على الوفاء لمبادئها.

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