قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ إزالة التعديات تتم من خلال حملات أو موجات لن تنتهي، وذلك بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة، مؤكّدًا أن الإزالة تشمل التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة السر" مع الإعلامي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، أن التعديات على الأراضي الزراعية لها أضرار خطيرة شأنها شأن التعديات على نهر النيل.

وأوضح أن التعديات تجعل المناطق الواقعة فيها في خطر انهيار وتتعرض لكوارث وقد يموت مواطنون وذلك إذا ما اضطرت الدولة إلى إطلاق كميات مياة إضافية في حالات طوارئ معينة.

وأشار إلى أنّ الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل، لكنها تتخذ إجراءات استباقية لحماية المواطنين، لافتًا إلى أنه تمت إزالة 40 ألف حالة إزالة، فيما تتبقى نحو 135 ألف حالة، على كل المجاري المائية.

وأوضح الوزير أنه تم البدء بما وصفها "الحالات الصارخة"، وقال إن بعض المناطق ستتم معاملتها على أنها "مناطق عشوائية"، بمعنى أنه لن تتم إزالتها دون توفير سكن بديل، وبالتالي لن تكون من ضمن المراحل العاجلة.

وكشف عن أن هناك قرى بأكلمها تقع على مجرى النهر، وأوضح أنه ستتم معالجتها بطرق مختلفة وتوفير مساكن بديلة للمواطنين هناك.