جامعة سوهاج تستضيف ورشة عمل عن التحول الرقمي لمنظومة المعاش

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التعريفية وورشة العمل التجريبية التي استضافتها الجامعة ونظمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمحافظة، تحت عنوان "التحول الرقمي والملف الإلكتروني لمنظومة المعاشات″، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتورة جيهان صادق عبد الرحيم مدير عام منطقة شرق سوهاج للتأمين الاجتماعي، وعبد العظيم قناوي مدير عام منطقة غرب سوهاج للتأمين الاجتماعي، وجمال مزيد مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، ومحمد نصر مدير الموارد البشرية بالجامعة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، والعاملين بإدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالمحافظة.

وفي بداية كلمته، وجه رئيس الجامعة، الشكر للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جهوده غير العادية في تطوير منظومة المعاشات والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة، ورقمنتها للتخفيف عن كاهل المواطن وتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات، مما يوفر الوقت والجهد وسرعة الصرف، لافتاً إلى أن هذا التطوير جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين به.

وأوضحت الدكتورة جيهان صادق، أن الهيئة تسعى إلى تيسير حصول المواطنين على خدمات مميكنة، من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة التي توفر الوقت والجهد، وكذلك وضع خطة تأهيل وتدريب للعاملين للوصول لأقصي درجة من الاحترافية في التعامل مع الأنظمة والتحديات التكنولوجية الحديثة، وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب توفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بأسهل وأسرع وأحدث الطرق والآليات، لافتة إلى أن ورشة العمل شارك بها ما يقرب من 500 متدرب من العاملين بجميع الهيئات الحكومية بالمحافظة، وتناولت التعريف بمنظومة التحول الرقمي للمعاشات وأثر تطبيقها على سرعة إنجاز العمل.