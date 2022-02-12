عامر حسين يعلن موعد إيقاف الدوري قبل مواجهة السنغال

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، إن مسابقة الدوري سيتم إيقافها يوم 9 مارس المقبل، على أن يكون يوم 8 من الشهر ذاته هو أخر يوم تلعب فيه المباريات.

وأضاف حسين في تصريحاته، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الدوري سيتم إيقافه بداية من يوم 9 مارس وجميع اللاعبين سيكونوا متاحين أمام كارلوس كيروش في هذا التوقيت".

وأوضح: "كارلوس كيروش طلب إقامة مواجهة السنغال الأولى في ستاد القاهرة، ويتم الآن الترتيب لإقامة المباراة عليه مع الجهات الأمنية وتحديد عدد الجماهير التي سيتم السماح لها بالحضور".

وعن الأنباء التي أشارت إلى رغبة كيروش في استبعاد بعض أعضاء الجهاز المعاون له، قال: "لم يحدث أن طلب كيروش أي تعديل على أفراد الجهاز المعاون له".

وأشار إلى أن مسابقة الدوري المصري ستنتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل في جميع الأحوال حتى لو تأهل منتخب مصر لمونديال قطر.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي السنغال الفاصلتين في مشوار التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، حيث تقام المواجهتين يومي 24 و29 مارس المقبل.