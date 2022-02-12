إصابة طفلة بحالة تسمم تناولت عقاقير طبية بالخطأ في الشرقية

استقبل مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، عصر اليوم السبت، طفلة في السادسة من عمرها؛ مصابة بحالة إعياء تام نتيجة تناول عقاقير طبية بالخطأ داخل مسكن أسرتها، في قرية سعود التابعة لمركز شرطة الحسينية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول طفلة تُدعى "ح. ع. ع"، عمرها 6 سنوات، مُقيمة في قرية جزيرة سعود التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، مصابة بحالة إعياء تام.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي على الطفلة المصابة حدوث إصابتها بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها أقراص عقاقير طبية بالمنزل عن طريق الخطأ، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.