مدبولى يتفقد نموذجا لتشطيبات شقق لسلاسل فنادق عالمية بالعاصمة الإدارية

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني الثالث R3 ، ومنطقة الأعمال المركزية.

واستمع مدبولي لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يتم تنفيذ من أعمال بالحي السكني الثالث R3.

وفي هذا تفقد رئيس الوزراء نماذج للأعمال التى انتهى تنفيذها بالفعل فى العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بالـ "المقصد"، والتي تضم 485 مبنى فيلات، و 952 وحدة.

وتم تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحي، والمرور بمنطقة خدمات الحي السكني الثالث والتي تضم المسجد، والسوق التجاري ومبني الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.

وقام رئيس الوزراء بالمرور على منطقة الأعمال المركزية، حيث تفقد نموذجا لتشطيبات شقق فندقية تتبع عددا من سلاسل الفنادق العالمية، التي ستتواجد في البرج الأيقوني وباقي الأبراج الأخرى.

واستعرض وزير الإسكان الأعمال المنفذة، منوهاً إلى أنه جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مسارات حركة السيارات المقترحة لحركة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.