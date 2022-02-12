 مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في بلدة صوريف - بوابة الشروق
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مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في بلدة صوريف

د ب ا
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 6:38 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 6:38 م

اقتلع مستوطنون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون شرق صوريف، شمال غرب الخليل، واعتدوا على المزارعين هناك.

وقال مدير بلدية صوريف إياد حميدات، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطني "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي بيت امر وصوريف، واقتلعوا اكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة "ظهر المنصرة" شرق صوريف، تعود للمواطنين حسن حميدات، ومحمود حميدات وشقيقه جميل، وعبد المعطي حميدات، وسليمان حميدات.

وأضاف أنّ عملية تقطيع أشجار الزيتون نفذت بشكل عشوائي، في أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، وهي منطقة زراعية يفلحها المزارعون على مدار العام.

وأشار إلى أن حميدات مواجهات أندلعت في المكان، عندما حاول المزارعون منع المستوطنين من تخريب وتقطيع أشجارهم.

 


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