الحكومة اليمنية: جهود لتحرير موظفين أمميين اختطفوا في محافظة أبين

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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها تبذل جهودا لتحرير موظفين أمميين تم اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن" مجلس الوزراء وقف في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن أمام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين سيارة تابعة لفريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة بمحافظة أبين".

وأوضح مجلس الوزراء أن" العمل جار لتحرير المختطفين (موظفي الأمم المتحدة) وضمان سلامتهم بشكل عاجل"، دون ذكر المزيد من المعلومات.

واختطف مسلحون مجهولون في أبين ، مساء أمس الجمعة، مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في عدن، آكم سوفيول.

كما اختطف المسلحون المنسق العام في المكتب الأممي محمد المليكي، إضافة إلى المنسق الأمني للمكتب مازن باوزير، وفق مصادر محلية يمنية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة الاختطاف حتى مساء اليوم.