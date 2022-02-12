مدرب حراس مرمي الأهلي يهدي برونزية العالم للجماهير

حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى جماهير النادي التي دعمت الفريق في كأس العالم للأندية، وأهدى لهم الميدالية البرونزية التي حصل عليها الفريق اليوم.

وأكد يانكون عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة أن الفريق توجه إلى الإمارات من أجل المنافسة على لقب البطولة، ولكنه واجه ظروفًا صعبة، وأن الجماهير ساندت الجهاز الفني واللاعبين في أصعب الأوقات.

وأضاف: «حققنا فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، والأهلي هو الفريق الوحيد الذي حصد ميداليتين على التوالي وهو أمر إيجابي».

وأشار إلى أن الأهلي سوف يحاول العودة في العام القادم وتحقيق إنجاز أكبر، وأن الفريق استقبل هدفين فقط في 3 مباريات، وهو ما يؤكد أن حراسة مرمى الفريق بخير وقادرة على المشاركة بشكل مميز.