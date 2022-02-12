قالت الدكتورة هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة، إن الوزارة أطلقت حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27» شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف إبراز أهمية المحميات الخمسة في جنوب سيناء وهي: رأس محمد وطابا ونبق وأبو جالوم وسانت كاترين.

وأضافت الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوزارة تستهدف توجهًا جديدًا من حملتها الترويجية وخاصة أن الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المحميات الطبيعية زاخرة ومتنوعة، قائلة إن رأس محمد مشهورة بنشاط الغطس وسانت كاترين بتسلق الجبال.

وأشارت إلى أن المحميات تضم أنشطة خاصة بالجلوس مع المجتمعات المحلية ومعرفة تراثها، موضحة أن الوزارة أطلقت الحملة من محمية الغابة المتحجرة في التجمع الخامس، بعد استقدام شخص من أحد قبائل جنوب سيناء لتعريف الموجودين على عادات وتقاليد المجتمع البدوي.

وذكرت أن أغلب السياحة المتوجهة إلى جنوب سيناء ساحلية لكن هناك محميات تضم مجتمعًا محليًا لا يعلم المواطنون شيئًا عنه أو يضعونه في الحسبان، مشيدة بالترويج لتلك المناطق بشكل مختلف من خلال الجولات الافتراضية على الموقع الإلكتروني للحملة القومية المعنية بالترويج للسياحة البيئية.

وتابعت: «نروج لها بشكل مختلف وجديد يستهدف فئات جديدة خاصة الشباب والأصغر سنًا، وخاصة أن الكبار مدركون لأهمية سيناء وأنها أرض السلام وأهميتها كمكان سياحي، ونستهدف المهتمين بالأنشطة والسياحة البيئية لأنها هدفها استدامة الموارد والحفاظ عليها».

وأطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai"، في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.