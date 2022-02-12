تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك وبترو أتلتيكو في المجموعة الرابعة التي تضم ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي.

وقال كارتيرون خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة جدا للفريق، وكانت هناك حالة خيبة أمل في النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات".

وتابع: "هدفنا المنافسة على اللقب في النسخة الحالية، وبطولة دوري أبطال إفريقيا من ضمن أهداف الزمالك هذا الموسم، مباراة الغد أمام بترو أتلتيكو مهمة، والفريق يسعى للفوز للبحث عن بداية قوية في دور المجموعات".

وأضاف: "تعويض غياب طارق حامد صعب جدا، لأنه من أفضل اللاعبين الذين يقطعون الكرة، وهو يعاني من إصابة في الركبة ولكنه يتحسن حاليا والفريق سيستعيده قريبا".

وواصل: "أرى تقارب مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمر جيد بالنسبة للفريق ولا يمثل مشكلة، لأن هناك هدف للزمالك يتطلع لتحقيقه في فترة قصيرة".

وأشار إلى أن الزمالك لن يتأثر بمستوى الفريق في كأس الرابطة، في ظل عودة اللاعبين الدوليين واكتمال الصفوف قبل مباراة الغد.

وعلق على انضمام ناشئ الزمالك، لقائمة المباراة: "أي لاعب صاعد يأتي له وقت ويحصل على فرصته، وماجد سبق وشارك في مباراتين، واللاعب عندما يصل عمره 20 أو 21 عامًا لا يكون ناشئًا، واللاعب بعد عمر 18 عامًا لا يعد ناشئًا".

واختتم أن الزمالك به العديد من الأحداث المحيطة به، مؤكدا على أنه لكي تنجح في الأبيض يجب أن يكون لديك حماس وتركيز ذهني، وأن الفريق سبق وحقق بطولات في ظروف مماثلة.