 المفتي: الحياة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون في إطار الحدود الشرعية دون اختلال بالموازين - بوابة الشروق
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المفتي: الحياة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون في إطار الحدود الشرعية دون اختلال بالموازين

شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية

نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 3:21 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 3:30 ص

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأصل أن تكون الحياة بين الرجل والمرأة في إطار الحدود الشرعية التي لا تختلُّ بها الموازين الشرعية عند الطرفين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، ردًا على سؤال يقول: "هل هناك حرج في مصاحبة زميلة في الدراسة أو العمل".

وأجاب المفتي: "ما دام هناك التزام فيما بين الطرفين الذين لا تربطهم محرمية؛ فالأصل أن نتعامل ونعيش في الحياة معًا في إطار الحدود الشرعية التي لا تختلُّ بها الموازين الشرعية عند الطرفين.. الرجل والمرأة".

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