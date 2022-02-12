أصبحت شاشات الهواتف الذكية عبئا حقيقيا على الحياة الاجتماعية للكثيرين، خاصة الشباب، وسببا في تدهور مهارات التواصل الطبيعية، وتزايد تشتت الذهن؛ لذلك قامت إحدى الجامعات الكندية بتحليل الدراسات المتناولة للقضية؛ لتوضيح مدى تعرض الشعوب لأزمة إدمان تطبيقات الهواتف الذكية؛ لتحل السعودية في المركز الثاني للدول المتضررة من إدمان الهواتف الذكية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من جامعة ميغال الكندية، قام بتحليل عينة من 34 ألف شاب وشابة، حول 24 دولة، تناولتهم 81 دراسة سابقة.

وتصدر شعب الصين الترتيب من حيث المشاكل المرتبطة بإدمان الهواتف ومعدلات انتشار الإدمان، وذلك بـ36 نقطة، لتليها السعودية بـ35.74 من 60، ولتحل مصر في المركز التاسع بـ29 نقطة.

ومن المستغرب أن الدراسة أضافت أن فرنسا وألمانيا احتلتا المركزين الأخيرين، رغم التطور التقني الذي تشهدانه، وكذلك حلت كل من أمريكا وبريطانيا في المراكز الأخيرة، من حيث مشاكل إدمان الهواتف الذكية.

وترجح الدراسة أن ذلك التفاوت الذي جاء في صالح الدول الغربية، من قلة انتشار الهواتف الذكية رغم توافرها، جاء لتمكن المجتمعات الغربية من الاستخدام الأكثر أمنا وصحية للهواتف، مقارنة بالدول التي جاءت على رأس القائمة.

ولم يتم ذكر أي دول عربية في القائمة، عدا مصر والسعودية، اللتان احتلتا المراكز العشر الأولى، التي جاءت فيها كل من إيران وتركيا وماليزيا.

يذكر أن متوسط أعمار الأفراد في عينة الدراسة كان 28 عاما، بينما شكلت السيدات 60% من الأفراد عينة الدراسة.