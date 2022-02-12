الجزائر تسجل 12وفاة و 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 261 ألفا و226.

وكشفت الوزارة في بياناتها اليومية حول الوضعية الوبائية في البلاد عن رصد 12 حالة وفاة جديدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6 آلاف و715.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 391 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 174 ألفا و289، بينما يتواجد 27 مريضا في العناية المركزة.