 الجزائر تسجل 12وفاة و 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 12 فبراير 2022 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الجزائر تسجل 12وفاة و 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 7:45 م

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 261 ألفا و226.

وكشفت الوزارة في بياناتها اليومية حول الوضعية الوبائية في البلاد عن رصد 12 حالة وفاة جديدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6 آلاف و715.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 391 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 174 ألفا و289، بينما يتواجد 27 مريضا في العناية المركزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك