فيديو- مصطفى فتحي يقص شريط أهدافه مع الرائد السعودي

أحرز مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي، أول أهدافه في الدوري السعودي أمام الرائد في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 20 لكأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح مصطفى فتحي شريط أهدافه في الدوري السعودي بعدما انتقل إلى التعاون قادما من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

هدف مصطفى فتحي جاء في الدقيقة 67 بعدما انطلق من وسط الملعب وسدد الكرة أعلى الحارس ليكتب الهدف الأول للرائد السعودي.

وشهدت الفترة الماضية إعلان نادى الزمالك الموافقة على رحيل مصطفى فتحي لصفوف التعاون السعودي، مقابل مليون دولار يحصل عليها النادى الأبيض قبل توقف المفاوضات للاختلاف على بعض البنود.