قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أدت إلى إقصاء للقوى الأخرى، واصفًا توقيعها بين طرفين فقط بأنه «أمر معيب».

وأضاف خلال لقاء لتليفزيون «السودان»، مساء السبت، أن الوثيقة من المفترض أن توقع بين السلطة التي تتولى الحكم والتزاماتها نحو الشعب السوداني، مشيرًا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، حول ضرورة إصلاح الأمر وإشراك كل القوى المدنية والتي شاركت في التغيير بلا استثناء.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية لكل القوى السياسية بلا استثناء وليست حكرا على جهة معينة، مجيبًا عن موقف «المؤتمر الوطني»: «المؤتمر الوطني لا مكان له في هذه المرحلة وهو منصوص عليه في هذه الوثيقة».

وعن السبب في الإجراءات المتخذة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوضح أن الحديث دار على مدار عام بشأن عودة الجميع إلى طاولة الحوار ووقف إقصاء الآخرين وتوسيع قاعدة المشاركة، منوهًا إلى أن «كل طرف كان يريد الاستحواذ على المبادرات ويُفصل مستقبل السودان على مقاسه وفهمه وفكره».

ونوه إلى أن «الساحة السياسية كانت تُنذر بمخاطر أكبر بكثير مما يحدث الآن» مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة يوم 25 أكتوبر ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية المحيطة بالسودان داخليًا وخارجيًا؛ لعودة الجميع إلى طاولة الحوار والتفاوض وقيادة سفينة المرحلة الانتقالية متحدين ومحافظين على أهداف الشعب السوداني (حرية وسلام وعدالة).

وحذر من أن المؤسسة العسكرية كانت تعاني من العداء ووجود نوايا وأفعال للتدخل في شؤونها، مضيفًا: «نؤمن كعسكرين بعدم وجود تفويض لأي جهة أن تتدخل في المؤسسة ولا حق لأي مؤسسة في الحديث عن إصلاحها إلا أن تكون تلك القوى منتخبة اختارها الشعب عن طريق الانتخابات، كانت مهددة في بقائها ووحدتها وإمكانياتها، وهي العمود الفقري وصمام أمان هذا البلد».