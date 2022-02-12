الحكومة: فقدنا نصف مليون فدان زراعي خلال الـ 40 عامًا السابقة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصدفى مدبولي، للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم السبت، أن بانتهاء الـ 6 أشهر اطمح الحكومة أن تكون معظم الوزارات تعمل من خلال مقراتها في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء، هو متابعة المشروعات الجاري العمل عليها.

واستكمل، أن الهدف الحقيقي وراء انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هو انتقال نظام العمل إلى الأنظمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أصدرت قرارات عدة خلال الفترة الماضية لوقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وتابع، أن على الرغم من فرض بعض القوانين لعدم التعدي على الأراضي الزراعية، إلا أن مازال هناك بعض الحالات، على الرغم من قلة أعداد هذه الحالات، مضيفًا أن الدولة المصرية فقدت حوالي نصف مليون فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية خلال الـ 40 عامًا السابقة نتيجة التعديات على الأراضي الزراعية.