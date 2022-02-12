تأييد واضح لإعادة انتخاب شتاينماير كرئيس لألمانيا

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قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية الاتحادية الألمانية ظهر تأييد قوي لإعادة انتخاب الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير لفترة ولاية ثانية.

فبعد دعوة حزب الخضر أمس الجمعة للتصويت لصالح شتاينماير أعلنت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا اليوم السبت موافقتها على ذلك، وهو الحزب الذي كان ينتمي إليه شتاينماير.

وقالت زعيمة الحزب زاسكيا إيسكن قبل اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في برلين: "إعادة الانتخاب هذه تعني استمرار عمل إدارة جيدة للغاية"، مضيفة أن البلاد بحاجة ماسة إلى هذه الاستمرارية في ظل الأزمات المتعددة.

وأكد زعيم الحزب لارس كلينجبايل على أنه لا يتوقع انخفاض حجم الاستقطاب في ألمانيا بعد أزمة كورونا.

وأضاف كلينجبايل قائلا: "هنا تعن الحاجة إلى رئيس يمكنه بناء الجسور وقادر على جمع المتفرقين وعلى إيجاد لغة تجمع البلد معا وتوحدها، ولدينا هذا الشخص ممثلا في فرانك فالتر شتاينماير".

تجتمع الجمعية الاتحادية في برلين يوم غد الأحد لانتخاب رئيس اتحادي جديد.

إعادة انتخاب شتاينماير تعتبر مؤكدة، بعد أن ترك شتاينماير الاشتراكي الديمقراطي انتماءه الحزبي معلقا إثر اختياره رئيسا للدولة واختارته أحزاب الائتلاف الحاكم وهي حزبه الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وكذلك اختارته المعارضة المكونة من الحزبين المسيحيين.

وتتمتع هذه الأحزاب مجتمعة بأغلبية كبيرة داخل المجلس.

يعارض شتاينماير الطبيب اليساري جيرهارد ترابرت/ 65 عاما/ وخبير الاقتصاد بحزب البديل من أجل ألمانيا ماكس أوتي / 57 عاما/ وهو في الوقت ذاته عضو في الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

في المقابل يتقدم الناخبون الأحرار بالفيزيائية شتيفاني جيباور /41 عاما/، كمرشحة لهم، إلا أنه لم يعلن أن أحد هؤلاء الثلاثة المرشحين ضد شتاينماير ستكون له أفضلية أكبر في الانتخابات بالنظر إلى حالة الأغلبية شبه المحسومة.

يشكل الاشتراكيون والخضر والديمقراطيون الأحرار والحزبان المسيحيان جميعا 1223 عضوا من أصل 1472 في الجمعية التي ستختار الرئيس.

ويضم البديل من أجل ألمانيا 151 مندوبا فيها ومن اليسار 71 مندوبا.

يمثل الناخبين الأحرار18 عضوا، ويمثل اتحاد ناخبي شليسفيج مندوبان، وهناك أيضا قليل من الناخبين غير المرتبطين بالانتماء الحزبي.