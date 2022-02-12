لبنان تسجل 20 وفاة و 6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت، إلى 984 ألفا و 607 إصابات بعد تسجيل 6482 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9750 بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 6327 من بين المقيمين و 155 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 984 ألفا و 607 إصابات منذ 21 فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9750 منذ 21 فبراير من العام.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.