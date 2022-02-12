رئيس قناة السويس: نجحنا في جذب سفن جديدة رغم جائحة كورونا وحادثة إيفرجيفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قدمت حوافز لجذب سفن جديدة بمجرد ظهور جائحة كورونا في الصين شهر ديسمبر لعام 2019، مشيرًا إلى أن الجائحة أثرت على حركة سفن الحاويات وأدت إلى توقفها بنسبة 16.6% عالميًا.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحوافز الكبيرة التي قدمتها الهيئة للسفن خلال عام 2020 أدت إلى زيادة السفن المارة بنسبة 8%، مستشهدًا بالإشادات الدولية التي نالتها القناة بالرغم من تأثر حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة استطاعت جذب سفن جديدة بالرغم من امتداد تأثير جائحة كورونا وحادثة السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن»، مؤكدًا أن القناة حققت إنجازًا غير مسبوق على مدار السنوات كلها عند مقارنة إحصائيات عام 2020 بإحصائيات 2021.

وذكر رئيس قناة السويس، أن عدد السفن المارة خلال عام 2021 بلغ 20 ألفًا و629، مقارنة بنحو 20 ألفًا خلال عام 2020، بنسبة زيادة 9.9%، قائلًا إن الهيئة حققت أعلى عائد بالدولار خلال العام الماضي بلغ 6 مليارات و300 ألف دولار.

وأوضح أن القناة فرضت زيادة على رسوم مرور السفن بنسبة 6% خلال شهر فبراير دون إلغاء الحوافز المقدمة خلال الأعوام الماضية، مضيفًا أن الحوافز المقدمة للسفن القادمة من غرب أوروبا انخفضت من 17% إلى 11%.

وتابع: «مستمرون بنفس الحوافز الموجودة لكن قللناها حاجة بسيطة لنتماشى مع السوق»، معلنًا الانتهاء من مشروع تطوير الجزء الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس في شهر يوليو لعام 2023.