مسؤول حكومي يمني يؤكد عدم التوصل لأي نتائج في المشاورات المتعلقة بملف الأسرى

أكد مسؤول يمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، أن المشاورات حول ملف الأسرى مستمرة منذ فترة طويلة "دون التوصل لأي نتائج".

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمختطفين التابعة للحكومة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "نحن في مشاورات مستمرة غير مباشرة عبر الأمم المتحدة وأحيانا نعقد اجتماعات عن بعد ينظمها مكتب المبعوث".

وأكد فضائل بأنه لم يتم التوصل إلى نتائج حول هذا الأمر.

وأشار إلى أن "ميلشيات الحوثي ترفض الالتزام بالاتفاقات الموقعة وانقلبت عليها كعادتها".

وأضاف "هناك اتفاق مسبق تم تنفيذ جزء منه وتبقى جزء آخر يرفض الحوثيون الالتزام به وتوسعته ليشمل عدد أكبر من الأسرى والمختطفين بما لا يخل الاتفاق".

وأوضح فضائل، أن اللجنة الحكومية "أخبرت الأمم المتحدة أنها منفتحة على أي مقترحات تفضي للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين على مبدأ قاعدة الكل مقابل الكل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، عن وجود مشاورات مع الحكومة لإنجاز أكبر صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين عبر الأمم المتحدة.