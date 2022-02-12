قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية، إن هناك سببين لزيادة معدل انتشار «أوميكرون» خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأول مرتبط بسرعة انتشار «أوميكرون»، مقارنة بمتحور «دلتا» وفيروس كورونا الأصلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن معدل انتشار «دلتا» 10 أضعاف انتشار فيروس كورونا الأصلي، منوهًا إلى أن معدل انتشار «أوميكرون» 5 أضعاف «دلتا».

وذكر أن المصاب بنسخة فيروس كورونا الأصلي ينقل العدوى إلى ما بين 3 إلى 4 أشخاص، والمصاب بمتحور «دلتا» يعدي ما بين 18 إلى 20 شخصًا، قائلًا إن المصاب بـ«أوميكرون» يعدي ما بين 80 إلى 100 شخص، وفقًا لخبير ألماني.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أن السبب الثاني لزيادة انتشار «أوميكرون» مرتبط بالتغيرات الجوية، مضيفًا أن «كورونا» فيروس تنفسي ينتشر مع انخفاض درجة الحرارة والتقلبات الجوية، فضلًا عن وجود 50 طفرة في البروتين الشوكي له ما يؤدي إلى سرعة الارتباط بسطح الخلية.

ونوه إلى أن الخطورة مرتبطة بتزامن فترة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا مع فترة الإصابة بمتحور «أوميكرون»، متابعًا: «الخوف من العدوى المزدوجة بين أوميكرون ودور البرد والإنفلونزا؛ بسبب تأثر المناعة وتصبح الحالة خطرة نوعًا ما».

وحذّر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية، المواطنين الفترة الحالية من انتشار فيروس كورونا، وسلالة أوميكرون بسبب التقلبات الجوية في الفترة الحالية موضحا أنه ينتشر بقوة أثنائها.