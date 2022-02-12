ليتوانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

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حذرت ليتوانيا رعاياها من السفر إلى أوكرانيا نظرا للتوترات المتنامية في الصراع الأوكراني.

وأصدرت وزارة الخارجية الليتوانية بيانا، اليوم السبت، نصحت فيه مواطنيها بتجنب الرحلات غير الضرورية إلى أوكرانيا.

وقالت الخارجية إنها تناشد رعايا البلاد في أوكرانيا أن يراجعوا مدى ضرورة استمرار إقامتهم هناك، وطالبتهم بتسجيل أسمائهم في قائمة طوارئ.

وسبقت ليتوانيا جاراتاها في منطقة البلطيق، إستونيا ولاتفيا، مساء أمس الجمعة في دعوة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا. وجاء ذلك بعد تحذير للحكومة الأمريكية من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.