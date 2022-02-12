بايدن وبوتين يتباحثان في مكالمة هاتفية عالية المخاطر حول توترات أوكرانيا

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، في أول حوار مباشر يبنهما منذ أواخر ديسمبر، فيما تحذر أمريكا وحلفاؤها من احتمال نفاد الوقت من أجل حل سلمي للأزمة بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي المكالمة الهاتفية بعد يوم من تحذير مسؤولين أمريكيين من خطر احتمال اتخاذ روسيا إجراء عسكري ضد أوكرانيا في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير . وجدد بوتين تأكيده أنه لا يعتزم غزو أوكرانيا.

ويتهم مسؤولون روس الغرب بتقويض أمن البلاد بجذب أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوضحوا أن تحركات القوات في الأراضي الروسية شأن داخلي.

وذكر مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، مساء أمس الجمعة أن "ما يمكن أن نقوله هو أن هناك احتمالا معقولا بأن تقوم روسيا بإجراء عسكري قبل اختتام دورة الأولمبياد الشتوية في بكين في 20 فبراير.

وأضاف: "لا نعتقد أنه (بوتين) اتخذ أي قرار نهائي من أي نوع، أو لا نعلم ما إذا كان اتخذ أي قرار نهائي".