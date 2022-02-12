مدبولى يتفقد أول فرع لبنك يقدم خدمات مصرفية فى العاصمة الإدارية

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذا منطقة البنوك.

واستمع مدبولي ومرافقيه لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة (السنترال) N.N.1 ، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمني (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحى الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك فى تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي من مسئول فرع البنك حول الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنوك لعملائه، من الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين فى المشروعات والمبانى الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.

كما تفقد مدبولي غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكتروني للبنك، وتعرف على الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم تامر سيف، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضا موجزا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا أن كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية ستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل.

كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي.