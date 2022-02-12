هاني رمزي: أعتز بهيئة الترفيه السعودية

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أشاد الفنان هاني رمزي، بحفل جوائز «Joy Awards» الذي تمت إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.

وقال رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، إنّ هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بذلت جهودًا كبيرة في تنظيم موسم الرياض.

وأضاف أنه نال شرف المشاركة بحفل جوائز «Joy Awards»، ويعتز بهيئة الترفية وموسم الرياض، مشيرا إلى أنه عرض في وقت سابق مسرحيته في موسم الرياض وحققت نجاحا كبيرا.

وحول أعماله الفنية القادمة قال هاني رمزي، إنه يجهز لفيلم جديد ومسلسل قريبا في الموسم الرمضاني، مشيرا إلى أن اسم الفيلم "شقاوة أون لاين".