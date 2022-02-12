تركمانستان تعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مارس المقبل

أعلن رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف اليوم السبت تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية السوفيتية السابقة.

ونقلت وسائل إعلام تركمانية عن محمدوف، البالغ من العمر 64 عاما، قوله إنه يرغب بعد قضائه 15 عاما كرئيس لتركمانستان، في تسليم السلطة إلى قيادة أصغر سنا.

وقد حددت اللجنة الانتخابية في تركمانستان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 12 مارس المقبل.

وقد عين محمدوف نجله في منصب نائب رئيس حكومة تركمانستان قبل عام، وطلب منه الاهتمام بتحديث نظام الدولة وتحسين الحوكمة.

ويُنظر إلى نجل محمدوف، البالغ من العمر 40 عاما، على أنه سوف يخلف والده فى منصب رئيس البلاد، حيث سيكون مسؤولا كذلك عن إدخال التكنولوجيا الرقمية على نظام إدارة الدولة الغنية بالنفط والغاز.

ويواجه محمدوف انتقادات من التركمان في المنفى، لاضطهاده المعارضين.

ولا يتوقع أن تشهد تركمانستان انتخابات رئاسية مبكرة حرة ونزيهة، بالنظر إلى آخر انتخابات عام 2017، والتي فاز فيها محمدوف بحصوله على 69ر97% من أصوات الناخبين.

وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية الحالية لمحمدوف في عام 2027.

ويبلغ تعداد سكان تركمانستان، الدولة المطلة على بحر قزوين، حوالي 6 ملايين نسمة، إذ يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان من أسوأ الديكتاتوريات، في ظل درجة العزلة التي تعيشها البلاد مثل كوريا الشمالية.