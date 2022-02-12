قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية تؤجر وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن أسعار الإيجار الجديد فلكية والناس يئنون منها.

وأضاف أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أنه لن يكون هناك فترة انتقالية لأنها مخالفة للدستور، ومرفوضة من قبل المستأجرين.

وأوضح أيمن عصام المستشار القانونى لرابطة المستأجرين أن الموقف القانوني سليم للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، مضيفًا، أنه في حال مطالبتهم بإخلاء مساكنهم أين سيذهبون.