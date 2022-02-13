رئيس القومي للبحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث زلازل كبيرة في مصر

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن أماكن النشاط الزلزالي معروفة ومدروسة وتتم متابعتها بدقة وانتظام، مؤكدًا أن المعهد يرفع للجهات المعنية كل فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتوازي مع تلك المتابعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه لا يتوقع حدوث زلازل كبيرة في مصر، لافتًا إلى أن المعهد بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعد دليلًا استرشاديًا للتعامل حال حدوث زلزال، حتى لا تتكرر مأساة وخسائر عام 1992.

وأكد أن مدن الجيل الرابع والذكية كلها مصممة ومنشأة لتتحمل أكبر زلازل تحدث داخل حدود مصر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مناشدًا المواطنين العودة إلى المعهد وصفحاته الرسمية بمجرد سماع معلومة عن الزلزال؛ لأن معظم أخبار مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية، إلى أن السماع عن الزلازل بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب التواصل بين المجتمع الإعلامي والمعهد، قائلًا إن المعهد يعلن عن الزلازل التي تتعرض لها مصر ردًا على الشائعات التي أفادت بالتعرض لزلزال كبير يدمر الكون تزامنًا مع جائحة كورونا.

وأوضح أن منطقة شمال البحر الأحمر تتسم باتساع ونشاط زلزالي، مشيرًا إلى أن المشكلة التي عاشها المواطنون عام 1992 لم تكن مرتبطة بصورة أكبر بقوة الزلزال وإنما بسبب السلوكيات والتصرفات الخاطئة للمواطنين.