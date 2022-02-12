نائب: لا يوجد عنايات مركزة تكفي 5% من حالات مرضية طارئة

قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، إن بيانات تأخر إجراء العمليات بسبب قوائم الانتظار متوفرة عند جميع المصريين والغالبية العظمى من المرضى حينما تذهب لتحديد موعد العملية يسبقهم الموت، لافتا إلى أن أكثر من 50% من الحالات تتوفى قبل اجراء العمليات المطلوبة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أنه يجب أن يكون هناك مشروع قومي لتوفير عناية مركزة، قائلا: "بعض المرضى تتأخر مواعيد عملياتهم الجراحية بشكل مبالغ فيه ولا يوجد تنسيق بين المستشفيات الجامعية ومديريات الصحة".

وتابع: «أنا بيوصل لي نسبة بسيطة من مطالب مرضى لجهات حكومية للدخول إلى العناية المركزة واجراء عمليات، ولا يوجد عنايات مركزة تكفي 5% من الحالات المطلوبة، وعزرائيل أسرع قبل تحديد موعد دخول المرضى للعناية المركزة، ونسبة الناس اللي بتروح المستشفيات بتموت قبل ما تحصل على دورها في الدخول للعناية المركز.