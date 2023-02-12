الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر «القدس صمود وتنمية» يعرض قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة.

وأضاف في كلمة ضمن أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، تستهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.

وأكد أن «مصر مستمرة في الدعوة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال»، قائلًا إنها «لن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته».

وأشار إلى «استمرار مصر في العمل مع طرفي الصراع؛ لإعادة إحياء المسار السياسي، ومواصلة الجهود للتعامل مع التحديات الآنية، والتهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وذكر أن مصر مستمرة في جهود إعادة إعمار القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة إسهاماته لتخفيف معاناة الفلسطينيين بغزة.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.