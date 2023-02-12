الرئيس السيسي يتوجه برسالة للشعب الفلسطيني: طالت معاناتكم لكن قضيتكم أولوية لنا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة إلى الشعب الفلسطيني، ضمن أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، صباح اليوم الأحد.

وأضاف في كلمة ضمن أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد: «رسالتي للشعب الفلسطيني، نعم لقد طالت معاناتكم، وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب».

وأكد أن «القضية الفلسطينية مكون رئيسي لعمل العرب المشترك، وجزء لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية»، لافتًا إلى أن «مصر تظل داعمة لصمود الفلسطينيين في القدس وجميع أركان فلسطين، حتى يتحقق طموحهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

ووجه رسالة إلى إسرائيل حكومة وشعبا، قائلًا: «حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش والاندماج بين شعوب المنطقة».

واستطرد: «وإنه لهذا الغرض مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام، والتي تضمن تحقيق ذلك وفق سياق عادل وشامل، لنضعها موضع التنفيذ ونطوي صفحة الألم من أجل الأجيال المقبلة الفلسطينية والإسرائيلية، على حد سواء».

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

كما يعرض المؤتمر قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة، بهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.