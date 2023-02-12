يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليـلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 17 9

6 أكتوبر 17 9

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 9

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 9

طنطا 17 9

دمياط 16 10

بورسعيد 16 11

الإسماعيلية 18 7

السويس 17 9

العريش 16 9

رفح 16 8

رأس سدر 17 9

نخل 15 2

كاترين 11 1-

الطور 19 9

طابا 15 10

شرم الشيخ 21 13

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 8

السلوم 14 7

سيوة 17 5

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 12

سفاجا 21 12

مرسى علم 21 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 17 6

بني سويف 17 6

المنيا 17 5

أسيوط 18 5

سوهاج 19 7

قنا 22 8

الأقصر 22 9

أسوان 22 9

الوادي الجديد 20 6

أبوسمبل 22 10