 مقتل 3 جنود في هجوم انتحاري بوزيرستان الشمالية في باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 3 جنود في هجوم انتحاري بوزيرستان الشمالية في باكستان

د ب أ
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:43 ص

استهدف انتحاري قافلة في "مير علي" بمنطقة "وزيرستان الشمالية" القبلية، في باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة حوالي 22، من بينهم جنود وموظفون بشركة نفط.

وذكرت مصادر محلية، أن الانتحاري، الذي كان يستقل عربة "ريكشو"، استهدف قوات أمن، كانت ترافق قافلة لشركة "ماري بتروليوم كوربوريشن ليمتد"، كانت في طريقها إلى منطقة "بانو".

وكانت القافلة قادمة من منطقة "ميران شاه"، في خاجوري في مير علي، ما أسفر عن مقتل 3 من قوات الأمن وإصابة 22 آخرين، من بينهم أفراد بشركة النفط، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وفي أعقاب الهجوم الانتحاري، اشتعلت النيران في مركبتين ودمرتا بالكامل، وجرى البدء في عملية إنقاذ بالمنطقة.

وتم إرسال المصابين إلى مستشفى في مير علي، فيما تردد أن معظمهم في حالة حرجة.

وأعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم.


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