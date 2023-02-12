باكستان تنقل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا

نقلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية اليوم الأح، شحنة أخرى من خمسة أطنان من المساعدات الإغاثية إلى تركيا تماشيا مع جهود باكستان لمساعدة شعب وحكومة تركيا، كما نقلت مساعدات إلى سوريا بعد الزلزالين اللذين ضربا البلدين.



وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ خان في بيان صحفي: "نقلت شركة الطيران الوطنية حتى الآن حوالي 72 طنا من مساعدات الإغاثة إلى جانب النقل الجوي لفريق إنقاذ مكون من 51 عضوا"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.



وقال إن الخطوط الجوية الباكستانية شغلت بشكل جماعي 6 رحلات مجدولة ورحلتين مستأجرتين خاصتين إلى مدينتي أضنة وإسطنبول في تركيا وإلى العاصمة السورية دمشق.



وقال المتحدث إن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سلمت عددا كبيرا من الخيام والبطانيات إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.