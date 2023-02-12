افتتحت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تعاملاتها، اليوم الأحد، 12 فبرابر 2023، بالبنوك على استقرار، فقد سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، عند 32.77 جنيه للشراء 32.89 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 37 جنيها للشراء و37.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 8.11 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي 99.63 جنيه للشراء و99.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي بداية تعاملات اليوم استقرار عند 30.35 جنيه للشراء و30.45 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 32.37 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 36.65 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي أيضا استقرار عند 95.78 جنيه للشراء و99.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر في بداية تعاملات اليوم استقرار عند 30.35 جنيه للشراء و30.45 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 32.37 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 36.56 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي أيضا استقرارا عند 96 جنيه للشراء و99.65 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، افتتح سعر الدولار تتعاملات اليوم عند 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 32.48 جنيه للشراء و32.85 جنيه للبيع.