بلجيكا تتهم نائبا آخر في البرلمان الأوروبي بالفساد

أفادت صحيفة "لو سوار" البلجيكية، أمس، بأن الادعاء العام وجه اتهاما بالفساد للنائب في برلمان الاتحاد الأوروبي، مارك تارابيلا، فيما يتعلق بفضيحة الحصول على رشاوى مقابل استغلال النفوذ التي هزت البرلمان الأوروبي.

وألقت السلطات البلجيكية، القبض على تارابيلا وهو سياسي اشتراكي بلجيكي، يوم الجمعة الماضي. ونقلت لو سوار عن مدعين اتحاديين قولهم يوم السبت إنه متهم بالفساد وغسل أموال وعضوية منظمة إجرامية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال ماكسيم تولر، محامي تارابيلا، إن موكله نفى خلال استجواب السلطات البلجيكية له ارتكاب أية مخالفات.

وبدأت ما تسمى بفضيحة "قطر جيت" في ديسمبر الماضي عندما اتهمت السلطات أربعة أشخاص متصلين بالبرلمان الأوروبي ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل على خلفية مزاعم بأن قطر التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم في الآونة الأخيرة قد أغدقت عليهم بالمال والهدايا للتأثير على صنع القرار.