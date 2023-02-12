انتظام الدراسة بجميع المراحل التعليمية بمدارس المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن انتظام العملية التعليمية بجميع المراحل بكل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وسط أجواء هادئة ومستقرة.



ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومي؛ للتأكد من انضباط جميع المدارس، ومتابعة حضور الطلاب ونسب الغياب، وكذا الوقوف على مدى التزام القائمين على المنظومة التعليمية بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة فيما يخص خطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية؛ لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب.



كما تابع المحافظ، تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس من المرحلة الابتدائية، حيث بدأت اليوم بمدينة منوف بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع أي مخلفات أو إشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس؛ للحفاظ على الشكل الحضاري.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع انتظام العملية التعليمية، فضلاَ عن تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية لبدء الفصل الدراسي الثاني، وإعداد تقارير بكل الملاحظات، ونتائج الزيارات لاتخاذ اللازم نحوها، ومتابعة الإدارات التعليمية عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية من خلال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة لمتابعة الحالة العامة أول بأول.