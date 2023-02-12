 رئيس أرامكو السعودية: قواعد «إي إس جي» تضر الاقتصاد العالمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أرامكو السعودية: قواعد «إي إس جي» تضر الاقتصاد العالمي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:08 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:08 م

قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، اليوم الأحد، إن قواعد الاستثمار مع مراعاة الحالة البيئة والاجتماعية والحوكمة (إي إس جي) المنحازة ضد الطاقة التقليدية تؤدي إلى نقص الاستثمارات، وتضر الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف الناصر، خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية 2023، الذي ينعقد في الرياض اليوم الأحد، أنه مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، فإن البدائل ليست مهيأة لتحمل الأعباء الكبيرة للطلب العالمي.

وأوضح أن "العالم سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور، خصوصا في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة وتوليد الكهرباء".

وتابع: "من أجل تحول أقل خطورة يجب على الجميع وبشكل خاص في الأسواق المالية أن يكون لديهم رؤية أكثر واقعية عن كيفية التحول في قطاع الطاقة".

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