شركة خدمات مالية: المستثمرون يغادرون صناديق الأسهم الأمريكية خلال 2023

سحب المستثمرون بالسوق الأمريكي مبلغا صافيا قدره 31 مليار دولار من صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم الأمريكية والصناديق المتداولة في البورصة في الأسابيع الستة الماضية واستثمارها في الخارج، وفقًا لبيانات شركة خدمات مالية أمريكية.

وقالت شركة "ريفينتيف ليبر" إن هذا العزوف من المستثمرين عن السوق الأمريكي يمثل أطول سلسلة من التدفقات الأسبوعية الصافية إلى الخارج منذ الصيف الماضي وأكبر قدر من الأموال يتم سحبه بشكل إجمالي من صناديق الأسهم المحلية بدءاً من عام 2016.

ويقول بعض المحللين إن تدفقات الأموال إلى الخارج يشير إلى مستوى من المخاوف من المستثمرين الذين لا يشعرون بانتعاش في الأسهم الأمريكية في العام الحالي.

كما توفر التدفقات الخارجة القليل من الطمأنينة للمستثمرين الذين يتصارعون مع المخاوف من أن معنويات السوق قد تتغير.

والأسبوع الماضي، انخفض مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 1.1٪ - وهو أول انخفاض أسبوعي له هذا العام - مقلصًا مكاسبه لعام 2023 إلى 6.5٪.

وقال كاميرون براندت، مدير الأبحاث في مزود بيانات تدفق الأموال (إي بي إف أر)، عن صناديق الأسهم الأمريكية: "إن الإحساس بالفرصة يكمن بالتأكيد في مكان آخر".

ويؤكد الخروج الجماعي من صناديق الأسهم الأمريكية على الاختلاف بين المستثمرين المتشككين في ارتفاع السوق منذ عام وحتى تاريخه وأولئك المتحمسين لركوب الموجة أن البعض من المستثمرين يقومون الأن بوضع أموالهم في أصول عالية الأمان ذات دخل ثابت واختيار أموال الأسهم الرخيصة في الخارج.

ويشترك الآخرون في الأسهم المضاربة ويشحنون هذه الرهانات من خلال تداول الخيارات المحفوفة بالمخاطر حيث يتسابق البعض للحصول على أسهم فردية مثل أسهم مؤسسة تيسلا ، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 60٪ حتى بدء العام الحالي.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع أحدث البيانات حول التضخم لقياس مدى تأثير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة الاقتصاد.