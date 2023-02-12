الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مدينة طولكرم الواقعة في شمال غرب الضفة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا وشابا من بلدة (بيت فجار)، جنوب بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من منطقة "يطا" جنوبي محافظة الخليل، ومن مدينة الخليل ذاتها.

واعتقل جنود الاحتلال فتى من بلدة "كفر ثلث" جنوبي محافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة.